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В Великобритании продлевают карантин на три недели
17.4.2020 11:39
Фото: thesun.co.uk
Доминик Рааб
На три недели продлеваются ограничительные меры, введенные правительством Великобритании по всей стране из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса, информирует агентство Reuters.
Со ссылкой на заявление главы МИД страны Доминика Рааба (он исполняет обязанности премьер-министра, пока Борис Джонсон восстанавливается после перенесенного COVID-19) уточняется, что снятие ограничений чревато последствиями для здоровья жителей Великобритании, а также для состояния экономики. Оценив ситуацию, власти страны приняли решение о продлении карантина.
Рааб также пригрозил "тщательным анализом истоков пандемии", когда обстановка нормализуется. Глава британского МИД допустил, что в будущем могут появиться достаточно сложные вопросы к руководству Китая по поводу источника коронавируса.
За истекшие сутки на территории Великобритании был зафиксирован еще 861 летальный исход среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава королевства, за день выявили более 18,6 тыс. новых случаев заражения. За период с начала эпидемии в Великобритании уже лабораторно подтверждено почти 104 тыс. случаев заражения, скончались 13 729 человека.
Ранее власти Франции, где на тот момент было зафиксировано свыше 98 тыс. случаев COVID-19, продлили общенациональный режим самоизоляции до 11 мая.
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