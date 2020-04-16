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В Баварии могут отменить Октоберфест


16.4.2020 18:37
В Баварии могут отменить ОктоберфестФото: imageban.ru

Администрация Баварии пока еще не приняла окончательного решение по вопросу проведения традиционного пивного фестиваля Октоберфест.

Как заявил премьер-министр региона Маркус Зедер, сейчас он крайне скептически относится к тому, что столь крупное мероприятие может состояться в ранее запланированные сроки, передает "Баварское радио".

По словам Маркуса Зедера, пока вообще не может представить, как проводить фестиваль, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире. Предполагается, что в течение ближайших недель он обсудит эти вопросы с обербургомистром Мюнхена Дитером Райтером. При этом Зедер подчеркнул, что считает проведение Октоберфеста маловероятным.

Ранее власти ФРГ, проведя консультации с представителями администраций федеральных земель, запретили проведение массовых мероприятий вплоть до 31 августа.

Каждый год Октоберфест, организуемый в Мюнхене, привлекает порядка 6 млн гостей. В прошлом году посетители, традиционно съезжающиеся в Германию со всего мира, успели выпить свыше 7 млн литровых кружек пива и съесть 124 быка и 29 телят.

В начале апреля, когда число подтвержденных случаев COVID-19 на территории ФРГ уже превысило 85 тыс., более 1,1 тыс. из которых скончались, канцлер Ангела Меркель заявила об отсутствии оснований для отмены ограничений. Спустя две недели правила самоизоляции и социального дистанцирования для граждан было решено продлить до 3 мая. При этом власти объявили о подготовке к снятию первых ограничений для бизнеса.

Предполагается, что уже с 20 апреля в Германии могут возобновить работу некоторые магазины. Школы при этом откроются не раньше, чем 4 мая.

Ранее во Франции из-за пандемии коронавируса решили отменить Авиньонский театральный фестиваль, который проводится на протяжении более чем семидесяти лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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