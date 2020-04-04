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Меркель пока не видит оснований для отмены ограничений из-за COVID-2019
4.4.2020 02:01
Фото: livejournal.com
Германские власти продлевают ограничительные меры, которые были объявлены ранее в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Информация поступила от канцелярии федерального канцлера Ангелы Меркель.
Как пояснила Ангела Меркель, уже возвратившаяся на рабочее место после двухнедельного домашнего карантина, пока нет никаких оснований для отмены ограничений, связанных с COVID-19. По словам канцлера, на данный момент заболевание продолжает распространяться по Германии. Количество зараженных лишь стремительно увеличивается.
На данный момент число подтвержденных случаев COVID-19 на территории ФРГ уже превысило 85 тыс., в том числе, более 5,5 тыс., выявленных за последние сутки. За день в Германии от коронавируса скончались 150 человек. С начала эпидемии умерло 1153 пациента.
Ранее глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери одобрительно отозвался о мерах, которые были приняты по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном. В Берлине уже в середине января осознали масштабы надвигающейся проблемы, после чего начали очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией, "готовить больницы и врачей".
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