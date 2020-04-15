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Во Франции решили отменить Авиньонский театральный фестиваль
15.4.2020 09:52
Фото: f1g.fr
Дирекция Авиньонского театрального фестиваля, который проводится во Франции на протяжении более чем семидесяти лет, объявила о решении отменить проведение смотра из-за пандемии COVID-19.
Предполагалось, что в этом году фестиваль состоится в период с 3 по 23 июля.
В нынешних условиях организаторы считают невозможным проводить Авиньонский театральный фестиваль, который мог бы стать уже 74-м по счету. Как указано в заявлении директора смотра Оливье Пи, такое решение было принято после недавнего обращения к нации французского президента Эмманюэля Макрона. Глава государства объявил о продлении карантинных мер.
Организаторы отмечают, что до последнего рассчитывали "на благополучный исход, однако сложившаяся ситуация придерживается своего сценария". В будущем придется принимать меры к обеспечению существования смотра, указано в сообщении дирекции.
Согласно последним официальным данным, жертвами заболевания во Франции стали более 15,5 тыс. человек. Общее количество зараженных COVID превысило 100 тыс.
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