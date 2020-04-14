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Трамп приостановил финансирование ВОЗ
07:45
Фото: argumenti.ru
С критикой в адрес организации выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Как заявил американский лидер, из-за ошибок ВОЗ количество заболевших COVID-19 в мире увеличилось в двадцать раз, передает ТАСС.
Глава США заявил, что принял решение о приостановлении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Выступив на брифинге в Белом доме, Дональд Трамп пояснил, что взносы не будут поступать вплоть до окончания расследования о "роли организации в плохом управлении", а также сокрытии сведений о распространении коронавируса.
Трамп отметил, что Соединенные Штаты ежегодно вносили $400-500 млн в бюджет ВОЗ, тогда как Китай перечислял организации лишь $40 млн. Теперь же Вашингтон как главный спонсор ВОЗ настаивает на том, чтобы она несла ответственность. В частности, речь идет о критике запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами, который был введен американскими властями. Президент добавил, что не прислушался к рекомендациям и все же отложил перелеты. Это позволило спасти "тысячи и тысячи жизней".
Глава США добавил, что в Вашингтоне намерены добиваться реформирования ВОЗ.
Не так давно в Соединенных Штатах также выразили намерение провести расследование, касающееся происхождения коронавируса. В числе версий, в частности, упоминалась возможная связь с китайскими лабораториями.
Ранее стало известно об исследованиях в Иране: специалисты намерены выяснить, мог ли коронавирус SARS-CoV-2 создаваться как средство для ведения биологической войны. С таким заявлением выступил начальник управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех.
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