|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом
09:00
Фото: vk.com
Главврач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко смог побороть коронавирус. Вылечившись, он уже возвратился к работе в обычном режиме.
Напомним, о заражении Проценко стало известно в конце марта.
Как сообщил главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко, два последние его теста на коронавирус были отрицательными. В своем Facebook он рассказал, что изоляция для него завершилась - он возвращается к работе в обычном режиме. Более подробную информацию Проценко даст, когда покинет красную зону.
В конце марта, когда Проценко заразился коронавирусом, он сразу же изолировался в собственном кабинете. Там у главврача были все условия для работы в дистанционном режиме.
После того, как стало известно о болезни главврача, в Коммунарке предполагалось ввести дополнительные меры безопасности. Вместе с тем, отмечалось, что скорее всего Проценко мог быть заражен вне медицинского учреждения.
О том, что у главврача Коммунарки подтвердился диагноз стало известно через несколько дней после визита в больницу российского президента Владимира Путина. Ознакомившись с работой учреждения, глава государства дал высокую оценку квалификации медиков и технчиеской оснащенности центра.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|