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Путин посетил больницу в Коммунарке
17:40
Фото: Сайт президента РФ
Президент РФ Владимир Путин пообщался с главным врачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко, передает РИА Новости.
В беседе с Путиным медик назвал учреждение "космосом".
Глава российского государства поделился о своих впечатлениях о деятельности медицинского учреждения, куда сейчас продолжают доставлять пациентов с подозрением на COVID-19. Владимир Путин выразил благодарность врачу и его коллегам за профессионализм и качественную работу.
По словам Путина, он "посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах". Президент добавил, что больница в Коммунарке у него вызвала ассоциации с хорошо отлаженным механизмом. Сотрудники этого медучреждения не только "знают, что делать, как делать", у них есть возможность эффективно использовать "технику, аппаратуру, средства".
На сегодняшний день в РФ выявлено 495 человек, зараженных COVID-19, в том числе, свыше 300 - в Москве. Выздоровели более двадцати пациентов. Под наблюдением медиков остаются свыше 90 тыс. человек.
Ранее ВОЗ предупредила об ускорении распространения пандемии коронавируса.
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