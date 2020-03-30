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Главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19
16:04
Фото: vk.com
Коронавирус диагностировали у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сообщает телевизионный канал "Россия 24" (ВГТРК).
По словам коллег, состояние Проценко оценивается как удовлетворительное.
О случившемся также сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официальных представителей медицинского учреждения. В больнице подтвердили, что Денис Проценко сам заразился коронавирусом. Врач сейчас находится в удовлетворительном состоянии, пояснили в клинике на Коммунарке.
Отмечается, что Проценко получает помощь в своей же больнице. Как сообщает "Россия 24", после ЧП в Коммунарке предполагается ввести дополнительные меры безопасности.
Ранее стало известно о том, что в Литве коронавирусом заразились более пятидесяти медиков.
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