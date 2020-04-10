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В Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавируса


06:58
В Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавирусаФото: defense.gov

Японским биологам удалось выяснить, что препарат нелфинавир может эффективно снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.

Лекарственное средство применяется в терапии пациентов с ВИЧ.

В ходе исследования японские ученые выяснили, что используемый при лечении ВИЧ препарат может оказаться эффективным для борьбы с новым коронавирусом. Исследователи опубликовали свои выводы на портале bioRxiv.

Как стало известно, ученые зафиксировали понижение репликационной активности возбудителя COVID-19 под влиянием нелфинавира. В результате японские специалисты пришли ко мнению о том, что эффективность этого препарата стоит "проверить на пациентах с коронавирусом.

Ранее австралийским ученым удалось выяснить, что антипаразитарный препарат ивермектин имеет выраженное противовирусное действие и способен в быстрые сроки подавить процесс размножения SARS-CoV-2 в клеточных культурах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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