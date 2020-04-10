|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии найдено лекарство, блокирующее размножение коронавируса
06:58
Фото: defense.gov
Японским биологам удалось выяснить, что препарат нелфинавир может эффективно снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
Лекарственное средство применяется в терапии пациентов с ВИЧ.
В ходе исследования японские ученые выяснили, что используемый при лечении ВИЧ препарат может оказаться эффективным для борьбы с новым коронавирусом. Исследователи опубликовали свои выводы на портале bioRxiv.
Как стало известно, ученые зафиксировали понижение репликационной активности возбудителя COVID-19 под влиянием нелфинавира. В результате японские специалисты пришли ко мнению о том, что эффективность этого препарата стоит "проверить на пациентах с коронавирусом.
Ранее австралийским ученым удалось выяснить, что антипаразитарный препарат ивермектин имеет выраженное противовирусное действие и способен в быстрые сроки подавить процесс размножения SARS-CoV-2 в клеточных культурах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|