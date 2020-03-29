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Найден препарат, способный подавить коронавирус на 48 часов
08:09
Фото: vk.com
Австралийским ученым удалось выяснить, какой препарат способен быстро и эффективно блокировать размножение коронавируса - возбудитель практически уничтожается за двое суток. Результатами своих исследований специалисты поделились в научном издании Antiviral Research.
Как стало известно, антипаразитарный препарат ивермектин имеет выраженное противовирусное действие. Австралийские исследователи из Университета Монаша и Королевского госпиталя (Мельбурн) установили, что лекарственное средство может в достаточно быстрые сроки подавить процесс размножения SARS-CoV-2 в клеточных культурах.
В статье, которая размещена в Antiviral Research, отмечается, что лишь после одной дозы этого препарата уже через сутки количество вирусной РНК уменьшается на 93%. Спустя еще двадцать четыре часа уровень понижался более чем на 99%.
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