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Ассанж дважды стал отцом, пока жил в посольстве Эквадора
12.4.2020 21:16
Фото: sputnik.ru
Подруга Джулиана Ассанжа, юрист Стелла Моррис сообщила журналистам, что они успели стать родителями, пока основатель Wikileaks проживал на территории посольства Эквадора в Лондоне. По словам подруги Ассанжа, их старшему сыну Гэбриэлу уже исполнилось три года.
Младший мальчик, которого назвали Макс, появился на свет около года назад, рассказала Стелла Моррис.
Как пояснила адвокат, она решилась рассказать о детях Джулиана Ассанжа, так как в последнее время испытывает серьезные опасения за его здоровье. Учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19, Моррис беспокится, что он заболеет коронавирусом. По ее словам, основатель Wikileaks, уже испытывающий большие проблемы со здоровьем, может не пережить заражения.
В апреле прошлого года основатель Wikileaks был признан виновным в отказе явиться в суд в 2012 году. Власти Эквадора дали разрешение полиции Лондона задержать Ассанжа, после чего он был приговорен к 50 неделям тюремного заключения.
Не так давно появились сведения об условиях, на которых президент США Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование.
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