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Названы условия, на которых Трамп предлагал Ассанжу помилование
19.2.2020 22:43
Фото: livejournal.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование, если основатель портала Wikileaks заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.
Об этом сегодня сообщает The Guardian.
Хакеры сумели взломать компьютерную систему Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. Позже на сайте WikiLeaks были размещены несколько тысяч электронных адресов и писем комитета Демократической партии. Как стало известно, за опровержение причастности России ко взлому серверов американских демократов президент США Дональд Трамп обещал помилование Джулиану Ассанжу.
В публикации отмечается, что информация поступила от адвоката Эдварда Фитцжеральда, который представляет интересы основателя портала Wikileaks. По его словам, предложение Трампа его клиенту было передано конгрессменом-республиканцем Даной Рорабахером. Это произошло в конце лета 2017 года. В тот период Ассанж еще оставался в посольстве Эквадора в британской столице.
Весной прошлого года 47-летнего Ассанжа задержали на территории дипмиссии Эквадора, по ордеру, который Вестминстерский магистратский суд выдал еще 29 июня 2012 года, после того, как основатель портала WikiLeaks не явился на судебное заседание. В Скотланд-Ярде заявили, что в посольство Эквадора пригласили полицейских вскоре после того, как власти этого государства приняли решение об отказе в предоставлении Ассанжу дипломатического убежища.
Позднее родственники и адвокаты основателя портала WikiLeaks не раз указывали на невыносимые условия, в которых он вынужден находиться после ареста.
В Соединенных Штатах Ассанжа хотят обвинить по восемнадцати пунктам. В случае, если дело дойдет до суда, его могут приговорить к 175 годам заключения.
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