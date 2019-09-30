Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отец Ассанжа обвинил тюрьму Белмарш в истязаниях сына

30.9.2019 06:54

Фото: vk.com

Тюрьма Белмарш



Как заявил отец основателя портала WikiLeaks, в заключении его сыну приходится вновь и вновь сталкиваться с колоссальными страданиями - как физическими, так и психологическими, из-за которых Джулиан Ассанж продолжает существенно терять вес. По словам Джона Шиптона , его сына сейчас содержат в условиях, которые можно считать мучительными.



Как пишет Independent, отец Джулиана Ассанжа , встречавшийся с сыном в минувшем августе, заявил о том, что в британской тюрьме Белмарш арестанта подвергают истязаниям. В результате Ассанжу приходится сталкиваться с колоссальными физическими и психологическими страданиями, на фоне которых он продолжает существенно терять вес.



Шиптон отметил, что когда он в последний раз видел своего сына, тот буквально дрожал и заметно нервничал. Высказавшись о том, что его сын, вопреки призывам ООН, остается в одной из самых суровых тюрем королевства, отец Ассанжа заявил, что единственными правонарушителями в сложившейся ситуации можно считать британское правительство и прокурорскую службу страны.



Ранее адвокат Карлос Поведа рассказал, что его подзащитный с момента ареста и до сих пор находится практически в полной изоляции – только час в сутки отводится на межличностный обмен. Юрист при этом вновь подчеркнул, что ужасные тюремные условия пагубно повлияли на состояние здоровья его клиента.



Напомним, минувшей весной 47-летнего основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали на территории дипмиссии Эквадора, по ордеру, который Вестминстерский магистратский суд выдал еще 29 июня 2012 года, после того, как основатель портала WikiLeaks не явился на судебное заседание. В Скотланд-Ярде заявили, что в посольство Эквадора пригласили полицейских вскоре после того, как власти этого государства приняли решение об отказе в предоставлении Ассанжу дипломатического убежища.



Автор: Злата Богатова

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