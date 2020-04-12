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Названа главная причина появления новых вирусов


12.4.2020 11:26
Названа главная причина появления новых вирусовФото: livejournal.com

Основной причиной появления новых вирусов является антропогенное воздействие на природу, установили американские исследователи.

Ученые выделили три группы животных, вирусы которых способны в будущем представлять наибольшую опасность для людей.

Выводы специалистов из Калифорнийского университета опубликованы в журнале Royal Society Publishing.

Американские исследователи изучили данные о зоонозных инфекциях — заболеваниях, которые могут передаваться от животного к человеку. В результате они выяснили, что возникновение новых болезней может быть связано с сокращением ареалов естественного обитания диких животных вследствие урбанизации, развития торговли и роста миграции, а также других антропогенных факторов.

По мнению специалистов, по описанным причинам риски передачи инфекций от животных к людям значительно возросли. Ученые изучили вирусы, которые уже смогли приспособиться к человеческому организму, после чего назвали три типа потенциально опасных животных.

Первая группа включает в себя одомашненных млекопитающих - число общих с человеком вирусов у них в восемь раз превосходит показатели диких зверей. Во вторую группу ученые включили грызунов, приматов и летучих мышей - тех, кто уже приспособился к обитанию рядом с людьми.

Среди тех, кто вошел в третью группу, находящиеся на грани вымирания дикие виды. Животные, которые могут исчезнуть из-за охоты либо вытесняются человеком из их среды обитания, переносят вдвое больше зоонозных вирусов, чем представители видов, популяция которых сокращаются под влиянием иных факторов.

Автор: Злата Богатова

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