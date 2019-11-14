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Во Вьетнаме замечен считавшийся вымершим маленький олень
14.11.2019 07:41
Фото: poisknews.ru
Крошечное животное засекли спустя почти тридцать лет после исчезновения, передает ТАСС.
Однако вьетнамские ученые, заметившие представителей самого маленького копытного животного в мире с помощью фотоловушек, опасаются за этот вид.
Долгое время исследовали считали, что эти удивительные животные полностью исчезли с лица Земли. Однако не так давно чепрачного оленька удалось заметить, благодаря фотоловушкам. Крошечное животное засекли спустя почти тридцать лет после исчезновения.
Статья об этом опубликована в научном журнале Nature. По данным Управления экологии и защиты окружающей среды вьетнамской провинции Кханьхоа, исследователи разглядели на одном из снимков фотоловушек животное, которое было похоже на чепрачного оленька, около пяти месяцев назад. Ученые сразу же установили дополнительные камеры в джунглях.
В результате в распоряжении натуралистов оказалось около 2 тысяч фотографий животных, считавшихся вымершими, а также уникальные видеокадры.
Первое научное описание чепрачных оленьков (Tragulus versicolor) было сделано в 1910 году. Размеры этого крошечного копытного можно сравнить с кошкой или кроликом, а масса взрослых особей не превышает 8 кг. В прошлом они обитали лишь в лесистых предгорьях Вьетнама. В последний раз свидетельства их существования было получено в 1990 году.
По мнению ученых, чепрачный оленек остается на грани вымирания - люди практически уничтожили естественную среду обитания этих животных, вырубая леса в предгорьях и выжигая земли для сельскохозяйственных нужд. Поэтому необходимо безотлагательно предпринять меры по сохранению этого уникального вида, вероятно речь идет о последней или одной из последних популяций оленьков на планете.
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