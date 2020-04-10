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Песня Боба Дилана о гибели Кеннеди возглавила хит-парад Billboard
10.4.2020 12:47
Фото: townsquare.media
Поклонники творчества известного американского певца Боба Дилана восторженно восприняли его новое творение - балладу Murder most foul.
Композиция, посвященная президенту Соединенных Штатов Джону Кеннеди, рассказывает о его убийстве.
Клип, созданный на эту песню, появился на портале Youtube 26 марта. На сегодняшний день его успели посмотреть уже около тех миллионов раз, тогда как песня лидирует в американском чарте Billboard.
Ранее стало известно о трагической гибели сорокалетней внучки Роберта Кеннеди и ее маленького сына у берегов Чесапикского залива. Женщина с ребенком сели в каноэ, чтобы достать упавший в воду мяч, после чего их унесло от берега сильным течением.
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