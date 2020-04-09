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В США нашли тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди
9.4.2020 10:06
Фото: livejournal.com
Водолазы нашли тело восьмилетнего Гидеона Маккина, который 2 апреля пропал со своей матерью. На следующий день после исчезновения внучки Роберта Кеннеди у берегов Чесапикского залива обнаружили перевернутое каноэ.
Трагедия случилась 2 апреля, когда в дом бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд приехала в гости ее дочь с детьми.
Восьмилетний Гидеон и его мать Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пытались достать мяч, во время игры укатившийся в воду. Женщина с сыном сели в каноэ, которое быстро унесло ветром в открытый залив. Оказавшись далеко от берега, они уже не смогли возвратиться назад.
На следующий день в нескольких километрах от того места, где внучку политика и ее сына видели в последний раз, нашли перевернутое каноэ. Масштабная поисково-спасательная операция результатов не принесла, еще день спустя Мейв Кеннеди и Гидеон были признаны погибшими.
Ранее спасатели обнаружили тело 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин.
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