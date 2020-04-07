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В США нашли тело пропавшей внучки Кеннеди


7.4.2020 11:21
В США нашли тело пропавшей внучки КеннедиФото: vk.com

Как стало известно, тело 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, обнаружили в результате масштабной поисковой операции. Спасатели сейчас продолжают искать тело сына женщины, задействуя самые новейшие технологии гидролокации.

Тело женщины нашли неподалеку от побережья, на расстоянии около 4 км к югу от резиденции матери в Шейди-Сайд (штат Мэриленд). Именно там Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин и ее ребенок сели в каноэ. Поисковая операция продолжается - спасатели ищут восьмилетнего Гидеона, передает Associated Press.

По уточненным данным, на прошлой неделе семья МакКин приехала погостить к матери. Игравшие во дворе дети закинули мяч в воду, после чего Мейв Кеннеди и ее сын попытались достать его из воды. Однако сильное течение сразу унесло их каноэ от берега. Спустя несколько дней после исчезновения женщину и мальчика признали погибшими.

Мейв МакКин была юристом в области общественного здравоохранения и прав человека. Кроме восьмилетнего Гидеона, она воспитывала семилетнюю дочку и двухлетнего сына.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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