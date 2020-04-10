|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Коронавирус не опасен для собак, выяснили ученые
10.4.2020 11:49
Фото: vk.com
Китайские ученые пришли к выводу, что собаки не подвержены заражению коронавирусом нового типа.
Однако заболевание может представлять опасность для кошек и хорьков, сообщают исследователи.
По мнению китайских специалистов, которые опубликовали отчет о своем исследовании в журнале Science, кошки и хорьки подвержены заболеванию коронавирусом. Они могут не только заражать друг друга, но и инфицировать хозяев.
При этом собаки не заражаются и не распространяют COVID-19, заключили ученые.
В Харбинском институте ветеринарных исследований также пришли к выводу, что вирус не может передаваться человеку от куриц, уток или свиней.
Ранее жителям Великобритании, которые заболели новым COVID-19, рекомендовали пока не выпускать на улицу своих кошек. По мнению специалистов, домашние животные способны разносить на своей шерсти коронавирус.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|