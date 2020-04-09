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Жителям Великобритании советуют не выпускать кошек из дома из-за коронавируса
9.4.2020 09:17
Фото: smi2.net
Британская ветеринарная ассоциация рекомендует людям, которые заболели новым COVID-19, пока не выпускать на улицу своих кошек.
По мнению специалистов, домашние животные способны разносить на своей шерсти коронавирус, передает CNN.
Ветеринары полагают, что люди, которые будут притрагиваться к кошкам, могут заразиться COVID-19. Вместе с тем, отмечается, что на текущий момент в мире есть лишь единичные и пока еще неподтвержденные случаи, когда у самих выявляли болезненные состояния, связанные с коронавирусом.
В ассоциации пояснили, что на сегодняшний день каких-либо доказательств того, что домашние животные способны "передавать коронавирус своим владельцам".
Ранее сообщалось о "британке" по кличке Лэ-Лэ, которой пришлось провести одной почти полтора месяца - ее хозяев одного за другим забрали в больницу с коронавирусом. Пока жители Уханя, где в конце прошлого года началась пандемия, выздоравливали под наблюдением специалистов, их питомица успела родить котят и съесть всех рыбок.
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