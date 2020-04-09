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В Сыктывкаре восемь пациентов с COVID-19 остаются в реанимации


9.4.2020 11:10
В Сыктывкаре восемь пациентов с COVID-19 остаются в реанимацииФото: vk.com

В Эжвинской больнице Сыктывкара, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, восемь пациентов с подтвержденным заражением сейчас находятся в реанимационном отделении.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на Министерство здравоохранения региона уточняется, что по состоянию на 8 апреля, в больнице находилось в общей сложности 215 пациентов, в том числе, 58 - с коронавирусом. Большинство из них переносят заболевание в легкой или средней форме, однако восемь заразившихся попали в реанимацию.

По данным Минздрава региона, в обсерватор профилактория "Максаковка" ранее перевели более сорока пациенток гинекологического отделения этой больницы. Четырнадцать женщин к настоящему времени уже выписаны на амбулаторное лечение, еще две - госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу.

В ближайшее время предполагается выписать 68 пациентов из Эжвинской городской больницы, у которых анализ на коронавирус был отрицательным. В случае, если у них нет возможности самоизолироваться, их направят на обсервацию.

Ранее в горбольнице Эжвинского района Сыктывкара выявили очаг коронавирусной инфекции. По версии следствия, источником заражения может являться один из работников медицинского учреждения.

Коми в результате оказалась в числе регионов с наибольшим числом заболевших. На сегодняшний день в Коми лабораторно подтверждено 119 случаев заражения COVID-19, три пациента скончались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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