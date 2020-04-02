Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

2.4.2020 08:13

Фото: arnapress.kz



Представители Эжвинской городской больницы в Коми рассказали о том, как могло произойти массовое заражение.



На сегодняшний день в регионе было зафиксировано 54 случая инфицирования коронавируса, и все, кроме одного, были выявлены в данном медицинском учреждении.



В больнице Эжвинского района Сыктывкара пояснили, что ввели карантин, как только было подтверждено заражение у пяти пациентов. Однако позже положительными оказались десятки анализов - пациентов и сотрудников.



По данным регионального отделения Роспотребнадзора, все пациенты заразились от носителя, который инфицировался за пределами Коми.



Сейчас в одном из корпусов больницы оборудовали два отделения полной изоляции, где круглосуточно в условиях карантина находятся больные с подтвержденным диагнозом. Тех, чье состояние становится тяжелым, с соблюдением всех правил безопасности переводят на лечение в Республиканскую инфекционную больницу.



Отмечается, что весь персонал в этих отделениях - врачи, медсестры и санитарки - также работает круглосуточно, они полностью изолированы и не могут уйти домой. Сотрудникам больницы выделяется время на отдых, однако до выздоровления они здание не покинут, отмечается на странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте".



Автор: Злата Богатова

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