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В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице


2.4.2020 08:13
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больницеФото: arnapress.kz

Представители Эжвинской городской больницы в Коми рассказали о том, как могло произойти массовое заражение.

На сегодняшний день в регионе было зафиксировано 54 случая инфицирования коронавируса, и все, кроме одного, были выявлены в данном медицинском учреждении.

В больнице Эжвинского района Сыктывкара пояснили, что ввели карантин, как только было подтверждено заражение у пяти пациентов. Однако позже положительными оказались десятки анализов - пациентов и сотрудников.

По данным регионального отделения Роспотребнадзора, все пациенты заразились от носителя, который инфицировался за пределами Коми.

Сейчас в одном из корпусов больницы оборудовали два отделения полной изоляции, где круглосуточно в условиях карантина находятся больные с подтвержденным диагнозом. Тех, чье состояние становится тяжелым, с соблюдением всех правил безопасности переводят на лечение в Республиканскую инфекционную больницу.

Отмечается, что весь персонал в этих отделениях - врачи, медсестры и санитарки - также работает круглосуточно, они полностью изолированы и не могут уйти домой. Сотрудникам больницы выделяется время на отдых, однако до выздоровления они здание не покинут, отмечается на странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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