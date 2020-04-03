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Голикова перечислила регионы с самым большим числом заболевших COVID-19


22:40
Голикова перечислила регионы с самым большим числом заболевших COVID-19Фото: smi2.net

В России наибольшее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировано Москва, Бурятии и Республике Коми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По состоянию на 4 апреля число зараженных в РФ в общей сложности составляет 4731 человек.

Случаи коронавируса ранее были зафиксированы на территории семидесяти восьми регионов России. Печальное лидерство на сегодняшний день удерживают столица, Бурятия и Коми, где произошло массовое заражение в больнице.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что за минувшие сутки в нашей стране было выявлено 582 новых случая заражения  COVID-19.

Сообщив последние данные о распространении коронавирусной инфекции, Татьяна Голикова пояснила, что больше 170 заражения представляют собой "завоз из 73 стран". В числе стран, откуда в Россию приехали люди с COVID-19, вице-премьер упомянула Италию, Испанию, Францию, ФРГ и ОАЭ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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