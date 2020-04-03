|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Голикова перечислила регионы с самым большим числом заболевших COVID-19
22:40
Фото: smi2.net
В России наибольшее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировано Москва, Бурятии и Республике Коми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По состоянию на 4 апреля число зараженных в РФ в общей сложности составляет 4731 человек.
Случаи коронавируса ранее были зафиксированы на территории семидесяти восьми регионов России. Печальное лидерство на сегодняшний день удерживают столица, Бурятия и Коми, где произошло массовое заражение в больнице.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что за минувшие сутки в нашей стране было выявлено 582 новых случая заражения COVID-19.
Сообщив последние данные о распространении коронавирусной инфекции, Татьяна Голикова пояснила, что больше 170 заражения представляют собой "завоз из 73 стран". В числе стран, откуда в Россию приехали люди с COVID-19, вице-премьер упомянула Италию, Испанию, Францию, ФРГ и ОАЭ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|