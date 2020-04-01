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В США совершил посадку самолет с медоборудованием из России
01:07
Фото: naukatehnika.com
В Нью-Йорке идет разгрузка российского самолета Ан-124, который доставил в Соединенные Штаты груз медицинского оборудования.
Воздушное судно встречали первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский и российские дипломаты, передает ТАСС.
Самолет совершил посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди, сразу после чего началась разгрузка. Как сообщает ТАСС, все осуществляется "быстро, легко и без бюрократических таможенных формальностей".
Разгрузка воздушного судна была начата в среду в 16:50 по местному времени (23:50 по Москве) - все стандартные процедуры провели менее чем за после приземления.
Договоренность об отправке из РФ в США самолета с грузом медтехники и защитных средств была достигнута во время недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее американский лидер предупредил сограждан о предстоящих трудных неделях. Накануне число зараженных в стране превысило 200 тыс., свыше 4,6 тыс. пациентов скончались.
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