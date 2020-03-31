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Москва направит в США самолет с медтехникой и средствами защиты


31.3.2020 22:59
Москва направит в США самолет с медтехникой и средствами защитыФото: russophile.org

Российское воздушное судно с грузом медицинского оборудования и защитными средствами может направиться в Соединенные Штаты уже сегодня, 31 марта.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Как сообщил официальный представитель Кремля, техническое согласование, касающееся отправки в США груза, предназначенного для борьбы с коронавирусом, было начато после состоявшихся накануне телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе этой беседы глава российского государства предложил иностранному коллеге помощь в виде медтехники и средств защиты. Американский лидер с признательностью поддержал эту идею, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что в ходе согласования деталей осуществления оказания помощи создалось впечатление, что со стороны Соединенных Штатов "некоторые как минимум не способствовали" как можно более оперативному решению различных технических вопросов.

Напомним, телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне, 30 марта, по инициативе американской стороны. Президенты обсуждали вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, а также коснулись обстановки на нефтяном рынке. Путин и Трамп, подчеркивалось в сообщении Кремля, выразили серьезную озабоченность из-за масштабов распространения пандемии COVID-19. Собеседники проинформировали друг друга о мерах, которые сейчас предпринимаются в их странах по противодействию угрозе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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