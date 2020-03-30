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Путин провел телефонную беседу с Трампом
30.3.2020 22:07
Фото: fednews.ru
Главы РФ и США по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и нефть, информирует пресс-служба Кремля.
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшегося сегодня телефонного разговора обсуждали вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Кроме того, главы государств также коснулись обстановки на нефтяном рынке.
Путин и Трамп, подчеркивается в сообщении Кремля, выразили серьезную озабоченность из-за масштабов распространения пандемии COVID-19. Собеседники проинформировали друг друга о мерах, которые сейчас предпринимаются в их странах по противодействию угрозе.
Накануне, 29 марта, Трамп заявил, что не считает нужным объявлять карантин на территории штата Нью-Йорк и прилегающих к нему районов Коннектикута и Нью-Джерси. Американский лидер рассказал об этом на своей странице в Twitter.
Ранее в США ввели режим ЧС из-за распространения коронавируса, чтобы направить на борьбу с заболеванием дополнительные средства.
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