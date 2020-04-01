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Жители Приморья подкармливают питомцев зоопарков, закрытых из-за пандемии
1.4.2020 14:54
Фото: livejournal.com
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса частные зоопарки и приюты для животных остались без дохода.
Руководство подобных организаций вынуждено обращаться за помощью к общественности, и люди откликаются, оказывая животным поддержку.
Неравнодушные жители Приморского края подкармливают питомцев зоопарка "Чудесный" в городе Уссурийск, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток". После того, как администрация заведения рассказала о трудностях, граждане начали поддерживать животных - финансово и продуктами.
Ранее о проблемах с прокормом сообщили представители зверинца "Садгород", который находится в пригороде Владивостока, и приюта "Кипарисово", где содержат гималайских медведей, изъятых из-за жестокого обращения.
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