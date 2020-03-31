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Омский цирк-шапито, оставшийся на гастролях без представлений, просит помочь прокормить животных
31.3.2020 19:30
Фото: livejournal.com
Администрация цирка-шапито "Цирк на льду", ранее прибывшего на гастроли в Амурскую область, обращается к общественности с просьбой о помощи.
Артисты остались без зрителей из-за коронавируса и введенного карантина.
Цирк сейчас оказался в трудной финансовой ситуации - в связи с сокращением доходов стало сложнее кормить животных-артистов. Сотрудники сообщают, что запасов корма хватит лишь на двое суток. В результате они обратились к жителям Приамурья через социальную сеть Бурейского района, где собирались начать гастроли по региону.
Труппа прибыла в Амурскую область еще в минувшем январе и занималась подготовкой площадки к выступлениям, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на представителей шапито. Учитывая создавшуюся ситуацию, местные органы власти уже обеспечили артистам доступ к воде и бесплатно выделили участок земли.
Откликнулись и местные жители, которые "приносят кто что может", рассказали сотрудники цирка, которым необходимо кормить ламу, оленя, рысь, обезьян и других животных.
Ранее стало известно о трудностях, с которыми сейчас приходится сталкиваться единственному в нашей стране приюту для гималайских медведей "Кипарисово" в Приморье. Обитающих в приюте животных нечем кормить из-за отсутствия посетителей - медведей содержали на средства, полученные от продажи входных билетов. Питомцы не приспособлены к жизни в дикой природе, все они в прошлом страдали от жестокого обращения и были изъяты у прежних хозяев.
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