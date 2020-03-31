Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Омский цирк-шапито, оставшийся на гастролях без представлений, просит помочь прокормить животных

31.3.2020 19:30

Фото: livejournal.com



Администрация цирка-шапито "Цирк на льду", ранее прибывшего на гастроли в Амурскую область, обращается к общественности с просьбой о помощи.



Артисты остались без зрителей из-за коронавируса и введенного карантина.



Цирк сейчас оказался в трудной финансовой ситуации - в связи с сокращением доходов стало сложнее кормить животных-артистов. Сотрудники сообщают, что запасов корма хватит лишь на двое суток. В результате они обратились к жителям Приамурья через социальную сеть Бурейского района, где собирались начать гастроли по региону.



Труппа прибыла в Амурскую область еще в минувшем январе и занималась подготовкой площадки к выступлениям, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на представителей шапито. Учитывая создавшуюся ситуацию, местные органы власти уже обеспечили артистам доступ к воде и бесплатно выделили участок земли.



Откликнулись и местные жители, которые "приносят кто что может", рассказали сотрудники цирка, которым необходимо кормить ламу, оленя, рысь, обезьян и других животных.



Ранее стало известно о трудностях, с которыми сейчас приходится сталкиваться единственному в нашей стране приюту для гималайских медведей "Кипарисово" в Приморье. Обитающих в приюте животных нечем кормить из-за отсутствия посетителей - медведей содержали на средства, полученные от продажи входных билетов. Питомцы не приспособлены к жизни в дикой природе, все они в прошлом страдали от жестокого обращения и были изъяты у прежних хозяев.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 31.3.2020 23:39 В Саратовской области вводится пропускная система

В Саратовской области вводится пропускная система 31.3.2020 20:17 В Италии за сутки скончались более 800 пациентов с COVID-19

В Италии за сутки скончались более 800 пациентов с COVID-19 31.3.2020 18:06 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек 31.3.2020 16:04 Главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19 31.3.2020 14:00 В РФ за сутки выявили 500 новых случаев коронавируса