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Единственный в РФ приют для гималайских медведей просит о помощи
30.3.2020 22:31
Фото: iranmarcopolo.com
Обитающих в приюте животных нечем кормить из-за отсутствия посетителей - медведей содержали на средства, полученные от продажи входных билетов.
Руководство организации обращается к общественности с просьбой о помощи.
Приморский приют для гималайских медведей, которые ранее были изъяты у жестоко обращавшихся с ними людей, просит о помощи. Как передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", по причине ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, исчезли посетители, а значит, и доходы.
Как рассказали представители "Кипарисово", где сейчас обитают семь самцов гималайских медведей, в сложившейся ситуации "животных стало нечем кормить". В связи с этим владельцы просят помощи - организация существовала лишь на средства, вырученные от продажи билетов.
Создание "Кипарисово" было начато весной прошлого года. В результате появился первый в России приют, где содержат медведей, которые не приспособлен к жизни в естественных условиях. В дикой природе они попросту погибнут.
Животных ранее изъяли у людей, содержавших их без разрешения. Медведи были вынуждены находиться в крошечных клетках, установленных, в частности, на заправках АЗС. Сейчас они обитают на огороженной территории, где есть лес, поле и водоем. Медведи в полной мере обеспечены ветеринарным обслуживанием, но теперь возникла проблема с их кормлением.
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