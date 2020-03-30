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Британский принц Чарльз поборол коронавирус
30.3.2020 21:26
Фото: liveinternet.ru
Принц Чарльз с супругой
Британский принц Чарльз признан излечившимся и вышел из самоизоляции, передают зарубежные СМИ.
Ранее 71-летний наследник престола заразился коронавирусом и работал в домашних условиях.
Принц Уэльский здоров, сообщает Metro. Со ссылкой на Кларенс-хаус уточняется, что коронавирус протекал у него в легкой форме, практически не повлияв на самочувствие.
Отмечается, что сразу после подтверждения диагноза члены королевской семьи поспешили самоизолироваться в замке Балморал (Шотландия). Супруга принца Чарльза, 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла, не заразилась коронавирусом.
В Букингемском дворце информируют, что королева Елизавета II в последний раз общалась с наследником 12 марта, в настоящее время она совершенно здорова.
Внук королевы, принц Гарри и его супруга Меган Маркл в условиях пандемии решили уехать из Канады и подыскать жилье в элитном районе Лос-Анджелеса.
Ранее в Великобритании коронавирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона и главы Минздрава Мэтта Хэнкока.
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