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Глава британского Минздрава вслед за премьером заразился коронавирусом


27.3.2020 23:02
Глава британского Минздрава вслед за премьером заразился коронавирусомФото: livejournal.com

В Великобритании оказался положительным тест на COVID-19 у министра здравоохранения страны.

Об этом журналистам рассказал сам Мэтт Хэнкок.

Официально объявив о том, что заразился коронавирусом, глава британского минздрава выразил намерение незамедлительно самоизолироваться. По словам Мэтта Хэнкока, заболевание у него протекает в легкой фрме.

Ранее стало известно о том, что коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Первоначально британское руководство не хотело вводить жестких ограничений. Однако на фоне растущего количества заражений им пришлось отреагировать - по всему королевству объявили трехнедельный карантин. Сейчас распространение коронавирусной инфекции, судя по данным статистики, продолжается. За период с начала вспышки от коронавируса в Великобритании умерли 759 пациентов.

Согласно последним официальным данным, в Великобритании вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 14 579 человек. В минздраве королевства отметили, что за последние сутки от заболевания скончался 181 человек, было зафиксировано около трех тысяч новых случаев заражения.

Автор: Злата Богатова

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