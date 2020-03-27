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Глава британского Минздрава вслед за премьером заразился коронавирусом
27.3.2020 23:02
Фото: livejournal.com
В Великобритании оказался положительным тест на COVID-19 у министра здравоохранения страны.
Об этом журналистам рассказал сам Мэтт Хэнкок.
Официально объявив о том, что заразился коронавирусом, глава британского минздрава выразил намерение незамедлительно самоизолироваться. По словам Мэтта Хэнкока, заболевание у него протекает в легкой фрме.
Ранее стало известно о том, что коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Первоначально британское руководство не хотело вводить жестких ограничений. Однако на фоне растущего количества заражений им пришлось отреагировать - по всему королевству объявили трехнедельный карантин. Сейчас распространение коронавирусной инфекции, судя по данным статистики, продолжается. За период с начала вспышки от коронавируса в Великобритании умерли 759 пациентов.
Согласно последним официальным данным, в Великобритании вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 14 579 человек. В минздраве королевства отметили, что за последние сутки от заболевания скончался 181 человек, было зафиксировано около трех тысяч новых случаев заражения.
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