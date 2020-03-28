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Принц Гарри и Меган Маркл уехали из Канады в США
28.3.2020 00:40
Фото: sputnik.by
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл успели незадолго до закрытия границ покинуть Канаду, пишут зарубежные СМИ.
В настоящее время герцог и герцогиня Сассекские находятся в Лос-Анджелесе.
Как стало известно, принц Гарри и его супруга Меган Маркл сейчас находятся в США. Пара покинула Канаду и подыскивает жилье в "городе ангелов". Предположительно, они ищут недвижимость в самом престижном районе, где живет мать Маркл и многие ее друзья, сообщает издание The Sun.
Несколько дней назад в прессе также распространились сообщения о том, что бывшая актриса отговорила мужа лететь в Великобританию, чтобы поддержать отца, заразившегося коронавирусом.
Напомним, в Лондоне не хотели вводить жестких ограничений. Однако на фоне растущего количества заражений британскому руководству пришлось отреагировать и ввести трехнедельный карантин по всему королевству.
Ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минздрава королевства Мэтта Хэнкока.
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