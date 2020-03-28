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В РФ за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
14:52
Фото: vk.com
Согласно последним официальным данным, в России число умерших из-за коронавируса достигло восьми.
За минувшие сутки в стране было зафиксировано четыре летальных исхода, передает ТАСС.
Со ссылкой на оперативный штаб сообщается, что летальные исходы случились в Москве, где скончались два человека, и по одному - в Оренбургской области и Петербурге.
На сегодняшний день количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 1534 человека. Пациенты были зафиксированы на территории шестидесяти пяти регионов. Признаны вылечившимися шестьдесят четыре человека, в том числе, пятнадцать - за последние сутки.
За последние сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло на 270, наибольшее количество выявлено в Москве и Подмосковье - 197 и 27 человек соответственно. В Петербурге зафиксировано пять случаев, столько же - в Пензенской области. По четыре пациента выявили в Коми и Чечне.
Ранее в ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию на улице. Как заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, она с болью смотрела на прогуливающихся жителей Москвы.
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