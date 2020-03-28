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В РФ за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом


14:52
В РФ за сутки скончались четыре пациента с коронавирусомФото: vk.com

Согласно последним официальным данным, в России число умерших из-за коронавируса достигло восьми.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано четыре летальных исхода, передает ТАСС.

Со ссылкой на оперативный штаб сообщается, что летальные исходы случились в Москве, где скончались два человека, и по одному - в Оренбургской области и Петербурге.

На сегодняшний день количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 1534 человека. Пациенты были зафиксированы на территории шестидесяти пяти регионов. Признаны вылечившимися шестьдесят четыре человека, в том числе, пятнадцать - за последние сутки.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло на 270, наибольшее количество выявлено в Москве и Подмосковье - 197 и 27 человек соответственно. В Петербурге зафиксировано пять случаев, столько же - в Пензенской области. По четыре пациента выявили в Коми и Чечне.

Ранее в ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию на улице.  Как заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, она с болью смотрела на прогуливающихся жителей Москвы.

Автор: Злата Богатова

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