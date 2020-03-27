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В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
16:40
Фото: livejournal.com
Власти Оренбургской области подтвердили сведения о смерти 57-летнего жителя региона, передает агентство "Интерфакс".
Мужчина со 2 по 14 марта путешествовал по странам Европы.
Посетив Францию, Испанию и Турцию, мужчина прилетел в аэропорт Самары, а потом на автомобиле доехал до Бузулука, где проживал. Спустя некоторое время он был вынужден обратиться в больницу в связи с ухудшением самочувствия, рассказали представители местных властей.
Ранее врачи оценивали состояние пациента как тяжелое. После госпитализации в Бузулуке его перевели в Оренбург, где он получал все необходимые препараты. Мужчину вовремя перевели на ИВЛ, врачи проводили консилиумы.
Как отметила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, "пациент имел хроническую патологию". Глава ведомства также пояснила, что коронавирус диагностировали у ребенка, контактировавшего с умершим жителем Бузулука. При этом никаких симптомов у юного пациента не выявлено.
COVID-19 также подтвердили у двоих взрослых, 67 и 40 лет, возвратившихся в регион из-за рубежа. Состояние пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.
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