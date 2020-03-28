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Женская сеть myJulia.ru
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В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию на улице
28.3.2020 17:18
Фото: deneg-mnogo.com
Мелита Вуйнович
Как заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, она с болью смотрела на прогуливающихся жителей Москвы. Выступив на форуме "Следующие 20 лет", состоявшемся в онлайн-формате, она призвала россиян соблюдать рекомендацию о дистанции в два метра друг от друга, передает ТАСС.
По словам Мелиты Вуйнович, она "только что проехала через Москву" и с болью наблюдала за тем, как по улицам города прогуливаются ее ровесницы. Женщины идут по две или трое, не соблюдая допустимое расстояние в два метра.
Несмотря на хорошую погоду и желание пройтись по прекрасной Москве, сейчас очень важно соблюдать меры по предупреждению распространения коварного коронавируса, подчеркнула представительница ВОЗ. По ее словам, сегодняшнюю обстановку можно сравнить с гонкой, и необходимо действовать на опережение.
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