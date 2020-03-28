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В Великобритании для контроля соблюдения карантина задействовали беспилотники


28.3.2020 16:50
В Великобритании для контроля соблюдения карантина задействовали беспилотникиФото: okaz.com.sa

Правоохранительные органы Великобритании начали использовать беспилотные летательные аппараты в целях эффективного выявления тех, кто нарушает условия карантина.

Об этом рассказывает ZDNet.

В течение трех недель на территории Великобритании будет действовать достаточно мягкий режим карантина. Жители королевства могут покидать свои дома не только для приобретения продовольствия и посещения аптек, но и раз в день заниматься на улице спортом.

Кроме того, допускаются поездки, связанные с решением неотложных рабочих вопросов.

Вместе с тем, нарушителям грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов. При повторном и последующих отказах соблюдать установленные правила сумма штрафа будет удвоена.

Мониторинг удаленных районов полицейские будут вести с помощью беспилотников, оборудованных видеокамерами. Правоохранительные структуры Дербишира уже опубликовали кадры, сделанные в национальном парке Пик-Дистрикт. Замеченные там люди, подчеркнули в полиции, нарушают предписания правительства.

Первоначально в Лондоне не хотели вводить жестких ограничений. Однако на фоне растущего количества заражений британскому руководству пришлось отреагировать и ввести трехнедельный карантин по всему королевству. Вскоре после этого коронавирус обнаружили у принца Чарльза, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минздрава королевства Мэтта Хэнкока.

Автор: Злата Богатова

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