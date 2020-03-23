Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джонсон объявил о карантине по всей Великобритании

00:27

Фото: u-f.ru



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного карантина по всей территории королевства из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Как заявил представитель официального Лондона, "пришло время начать делать больше".



По словам Бориса Джонсона, обратившегося к народу, с этого дня британцам необходимо "оставаться дома". Выходить на улицу допускается лишь по очень "ограниченному числу поводов" - для покупки товаров первой необходимости, по медицинским нуждам, поездки на работу или физических упражнений (только раз в день).



Британский премьер подчеркнул, что "Национальная служба здравоохранения не справится", если одновременно потребуется помощь слишком большому количеству заболевших. Поэтому сейчас крайне важно постараться максимально замедлить темпы распространения коронавируса.



В течение ближайших трех недель британцам запрещено собираться в компании более чем двух человек. Кроме того, на территории королевства будут работать лишь магазины, где можно приобрести товары первой необходимости.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23.3.2020 13:59 Иран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусом

Иран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусом 22.3.2020 22:37 Ангела Меркель ушла на домашний карантин

Ангела Меркель ушла на домашний карантин 22.3.2020 20:03 СМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемии

СМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемии 22.3.2020 15:21 В России могут ужесточить карантинные ограничения

В России могут ужесточить карантинные ограничения 21.3.2020 23:14 Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом