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Джонсон объявил о карантине по всей Великобритании
00:27
Фото: u-f.ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного карантина по всей территории королевства из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Как заявил представитель официального Лондона, "пришло время начать делать больше".
По словам Бориса Джонсона, обратившегося к народу, с этого дня британцам необходимо "оставаться дома". Выходить на улицу допускается лишь по очень "ограниченному числу поводов" - для покупки товаров первой необходимости, по медицинским нуждам, поездки на работу или физических упражнений (только раз в день).
Британский премьер подчеркнул, что "Национальная служба здравоохранения не справится", если одновременно потребуется помощь слишком большому количеству заболевших. Поэтому сейчас крайне важно постараться максимально замедлить темпы распространения коронавируса.
В течение ближайших трех недель британцам запрещено собираться в компании более чем двух человек. Кроме того, на территории королевства будут работать лишь магазины, где можно приобрести товары первой необходимости.
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