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Прилетевшие в Италию российские военные специалисты направились в Бергамо
25.3.2020 13:57
Фото: vk.com
Российским военным предстоит совершить марш на расстояние около 600 км, после чего они приступят к борьбе с коронавирусом, который бушует в итальянском городке Бергамо. В СМИ появились фото, на которых запечатлена колонна спецтехники со специалистами Минобороны РФ.
Направленные в Италию российские военные из расположенной под Римом авиабазы "Практик де Маре" уже выдвинулись в город Бергамо на севере страны, пояснили в пресс-службе отечественного оборонного ведомства. По пути следования колонну отечественных специалистов сопровождают итальянские карабинеры.
Россияне доставят в Бергамо мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции и запас соответствующих средств. Кроме того, наши военные привезут с собой спецоборудование для оказания наиболее тяжелым пациентам с COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В рамках этого разговора политики затронули вопросы, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса и мероприятиями по борьбе с распространением этого опасного заболевания. Глава РФ выразил готовность помочь итальянскому народу в борьбе с коронавирусом.
По данным Минобороны РФ, в Италию на военно-транспортных самолетах Ил-76 направлены специалисты, которые обладают большим международным опытом по борьбе с эпидемиями. В прошлом им уже приходилось работать в очагах африканской чумы, Эболы и сибирской язвы.
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