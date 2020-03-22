Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии совершили посадку первые самолеты ВКС РФ с военными врачами

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Фото: livejournal.com



В общей сложности ВКС РФ подготовили девять спецбортов Ил-76, которые доставят в Италию, где продолжают гибнуть люди от коронавируса, высококвалифицированных и опытных специалистов из России.



По последним данным, в Европу вылетело уже семь самолетов с медиками, передает ТАСС.



Первые два самолета Воздушно-космических сил РФ с вирусологами и военными медиками совершили посадку на авиабазе ВВС Италии Практик де Маре, которая расположена недалеко от Рима. Как информирует Министерство обороны РФ, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к работе, как только согласуют с итальянской стороной районы применения.



По данным оборонного ведомства, спецборты с экипажами ранее были оперативно переброшены из Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей на подмосковный аэродром Чкаловский. К настоящему времени в Италию направлено уже семь самолетов.



Российские специалисты, прибывающие сейчас в Италию на военно-транспортных самолетах Ил-76, обладают большим международным опытом по борьбе с эпидемиями. В прошлом им уже приходилось работать в очагах африканской чумы, Эболы и сибирской язвы, подчеркнули в Минобороны РФ.



Ранее президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В рамках этого разговора политики затронули вопросы, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса и мероприятиями по борьбе с распространением этого опасного заболевания. Глава РФ выразил готовность помочь итальянскому народу в борьбе с коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

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