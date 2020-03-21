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Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом
21.3.2020 23:14
Фото: aif.ru
Российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
В рамках этого разговора политики затронули вопросы, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса и мероприятиями по борьбе с распространением этого опасного заболевания.
Глава РФ Владимир Путин выразил готовность помочь итальянскому народу в борьбе с коронавирусом, информирует пресс-служба Кремля. Как стало известно, глава РФ говорил на эту тему в ходе сегодняшней телефонной беседы с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
По словам президента РФ, наша страна может направить в наиболее пострадавшие регионы Италии своих специалистов, а также медицинское оборудование и средства защиты, необходимые в борьбе с коронавирусом.
Переговоры состоялись по инициативе российской стороны, указано в официальном сообщении.
Согласно последним официальным данным, в течение минувших суток жертвами коронавируса в Италии стали 793 человека, выявлено более 4,8 тыс. новых случаев заражения. Всего же в стране на сегодняшний день инфицированы свыше 42,6 тыс. человек.
Ранее был выявлен один из главных очагов распространения COVID-19 в Европе - им оказался горнолыжный курорт в австрийском Тироле.
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