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В Испании надеются на скорый спад эпидемии


23.3.2020 22:13
В Испании надеются на скорый спад эпидемииФото: livejournal.com

Власти Испании полагают, что пик эпидемии коронавируса в стране может наступить в среду, 25 марта.

К концу недели эпидемия постепенно пойдет на спад, надеются в Мадриде.

Соответствующее заявление сделал старший чиновник здравоохранения регионального правительства Мадрида Энрике Руис Эскудеро, передает CNN. По его словам, примерно со следующей недели число случаев заражения и летальных исходов постепенно начнет снижаться.

Как заявил представитель официального Мадрида, предположения властей основаны на корреляции между максимальным инкубационным периодом вируса (две недели) и началом мер, направленных на изоляцию граждан, включая закрытие образовательных учреждений по всему королевству.

По данным Университета Джона Хопкинса, на территории Испании коронавирусом уже заражены более 33 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. заболевших скончались. Возбудитель смертельно опасного заболевания был выявлен в 20% домов престарелых Испании.

Кроме того, в группе риска оказались испанские медработники. Как заявил Энрике Руис Эскудеро, COVID-19 уже подтвердился у шестисот врачей, которые работают в столице, еще 1400, ранее близко контактировавших с пациентами с коронавирусом, остаются на карантине.

Ранее заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин прокомментировал версию авторитетного экзобиолога из Кардиффского университета в Уэльсе Чандры Викрамасингха. Известный ученый предположил космическое происхождение COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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