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В Испании коронавирусом заболел ребенок из школы, где учатся дочери короля


8.3.2020 17:16
В Испании коронавирусом заболел ребенок из школы, где учатся дочери короляФото: libertaddigital.com

Случай заражения коронавирусом нового типа выявили испанские врачи у ученика школы, которую посещают дочери короля страны.

Об этом сегодня пишет газета La Vanguardia.

По предварительным данным, не так давно мальчик вместе со своими родителями ездил в Италию, где сохраняется крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. В стране заражены более пяти тысяч человек, изолирован ряд провинций в северных областях.

Несмотря на случившееся, администрация учебного заведения заявила о том, что школа будет работать в обычном графике - занятия прерывать они не намерены.

Ранее российские дипломаты сообщили о том, что на карантинном лайнере Grand Princess, который сейчас стоит у побережья Калифорнии, находятся четверо граждан РФ.

Автор: Злата Богатова

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