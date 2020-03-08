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В Испании коронавирусом заболел ребенок из школы, где учатся дочери короля
8.3.2020 17:16
Фото: libertaddigital.com
Случай заражения коронавирусом нового типа выявили испанские врачи у ученика школы, которую посещают дочери короля страны.
Об этом сегодня пишет газета La Vanguardia.
По предварительным данным, не так давно мальчик вместе со своими родителями ездил в Италию, где сохраняется крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. В стране заражены более пяти тысяч человек, изолирован ряд провинций в северных областях.
Несмотря на случившееся, администрация учебного заведения заявила о том, что школа будет работать в обычном графике - занятия прерывать они не намерены.
Ранее российские дипломаты сообщили о том, что на карантинном лайнере Grand Princess, который сейчас стоит у побережья Калифорнии, находятся четверо граждан РФ.
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