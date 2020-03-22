ИнтерНовости - новости в стране и мире
Выявлен один из главных очагов распространения COVID-19 в Европе
Выявлен один из главных очагов распространения COVID-19 в Европе
Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом
В России могут ужесточить карантинные ограничения
В России могут ужесточить карантинные ограничения
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Италии совершили посадку первые самолеты ВКС РФ с военными врачамиВ Италии совершили посадку первые самолеты ВКС РФ с военными врачами
РФ ограничивает авиасообщение со всеми странамиРФ ограничивает авиасообщение со всеми странами
В России могут ужесточить карантинные ограниченияВ России могут ужесточить карантинные ограничения
Француз, находящийся на карантине, пробежал марафон на балконеФранцуз, находящийся на карантине, пробежал марафон на балконе
Инфекционист Ставрополья призналась в нарушении карантинаИнфекционист Ставрополья призналась в нарушении карантина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 31. Сарафанное радиоЦветы жизни. 31. Сарафанное радио
Глава 30. Задача со многими неизвестнымиГлава 30. Задача со многими неизвестными
Глава 29. ТупикГлава 29. Тупик
Глава 28. На "Дельфине"Глава 28. На "Дельфине"
Цветы жизни. 27. Открой личикоЦветы жизни. 27. Открой личико

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На улицы испанских городов начали выходить животные


22.3.2020 01:06
На улицы испанских городов начали выходить животныеФото: vk.com

В условиях карантина, введенного в городах Испании из-за продолжающейся пандемии коронавируса, на опустевших улицах начали появляться животные.

В частности, по Барселоне все чаще гуляют кабаны.

В испанской Барселоне кабаны в поисках еды подкапывают кустарники, пишут зарубежные СМИ. Администрация города предупреждает население, что к животным, появляющимся на территории местных парков, приближаться опасно.

Судя по кадрам, которые были сделаны в курортном городе Бенидорм, в последнее время стали очень агрессивными голуби. Птицы, которых ранее подкармливали туристы, сейчас буквально атакуют редких прохожих.

Ранее в Сети распространились фото- и видеоматериалы из опустевшей Венеции. Впервые за долгие годы вода в ее каналах стала настолько чистой, что в город начали заплывать дельфины. Кроме того, в Венецию даже вернулись лебеди.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Инфекционист Ставрополья призналась в нарушении карантинаИнфекционист Ставрополья призналась в нарушении карантина
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
В Польше пациент с подозрением на COVID-19 чуть не погиб, пытаясь сбежать из больницыВ Польше пациент с подозрением на COVID-19 чуть не погиб, пытаясь сбежать из больницы
В России могут ужесточить карантинные ограниченияВ России могут ужесточить карантинные ограничения
Эрдоган: Запад не был готов к эпидемииЭрдоган: Запад не был готов к эпидемии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 972


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru