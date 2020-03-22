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На улицы испанских городов начали выходить животные
22.3.2020 01:06
Фото: vk.com
В условиях карантина, введенного в городах Испании из-за продолжающейся пандемии коронавируса, на опустевших улицах начали появляться животные.
В частности, по Барселоне все чаще гуляют кабаны.
В испанской Барселоне кабаны в поисках еды подкапывают кустарники, пишут зарубежные СМИ. Администрация города предупреждает население, что к животным, появляющимся на территории местных парков, приближаться опасно.
Судя по кадрам, которые были сделаны в курортном городе Бенидорм, в последнее время стали очень агрессивными голуби. Птицы, которых ранее подкармливали туристы, сейчас буквально атакуют редких прохожих.
Ранее в Сети распространились фото- и видеоматериалы из опустевшей Венеции. Впервые за долгие годы вода в ее каналах стала настолько чистой, что в город начали заплывать дельфины. Кроме того, в Венецию даже вернулись лебеди.
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