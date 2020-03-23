ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек
В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек
Шойгу рассказал, как выбирали место для Главного храма ВС России
Шойгу рассказал, как выбирали место для Главного храма ВС России
Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений
Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Джонсон объявил о карантине по всей ВеликобританииДжонсон объявил о карантине по всей Великобритании
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное делоПротив главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
Россельхознадзор на время запретил экспорт крупыРоссельхознадзор на время запретил экспорт крупы
СКР приступил к проверке по факту недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19СКР приступил к проверке по факту недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19
Эксперты назвали страны, наиболее уязвимые к коронавирусуЭксперты назвали страны, наиболее уязвимые к коронавирусу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 33. Прикоснуться к прекрасномуЦветы жизни. 33. Прикоснуться к прекрасному
Цветы жизни. 32. Картина преступленияЦветы жизни. 32. Картина преступления
Цветы жизни. 31. Сарафанное радиоЦветы жизни. 31. Сарафанное радио
Глава 30. Задача со многими неизвестнымиГлава 30. Задача со многими неизвестными
Глава 29. ТупикГлава 29. Тупик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В РАН допускают космическое происхождение COVID-19


23.3.2020 15:35
В РАН допускают космическое происхождение COVID-19Фото: smi2.net

Новый коронавирус действительно мог попасть на Землю из космоса, считает заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

В интервью РИА Новости российский ученый прокомментировал версию авторитетного экзобиолога из Кардиффского университета в Уэльсе Чандры Викрамасингха.

Известный иностранный исследователь ранее высказал предположения о том, что коронавирус мог быть занесен на нашу планету в октябре 2019 года, когда над Китаем взорвался метеорит. Комментируя версию Чандры Викрамасингха, Вячеслав Ильин отметил, что считает ее вероятной.

Вместе с тем, чтобы подтвердить предположения о возможном попадании такого рода вирусов на Землю вместе с иноземными объектами, требуются серьезные исследования. По словам Ильина, необходимо, в частности, изучить синтез вирусоподобных ДНК в условиях продолжительных космических экспедиций, и подобные эксперименты уже запланированы.

Как пояснил российский ученый, соответствующие исследования могут быть проведены уже в 2023−2024 годы.

Ранее МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна. В конце прошлого года, когда началась вспышка коронавируса, он одним из первых рассказал в Сети о распространении опасного заболевания.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

На Камчатке погиб ребенок, катавшийся с горкиНа Камчатке погиб ребенок, катавшийся с горки
Ангела Меркель ушла на домашний карантинАнгела Меркель ушла на домашний карантин
Россельхознадзор на время запретил экспорт крупыРоссельхознадзор на время запретил экспорт крупы
В Польше конфискованную водку используют для дезинфекцииВ Польше конфискованную водку используют для дезинфекции
Минздрав поручил зарегистрировать всех врачейМинздрав поручил зарегистрировать всех врачей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 972


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru