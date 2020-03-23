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В РАН допускают космическое происхождение COVID-19
23.3.2020 15:35
Фото: smi2.net
Новый коронавирус действительно мог попасть на Землю из космоса, считает заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.
В интервью РИА Новости российский ученый прокомментировал версию авторитетного экзобиолога из Кардиффского университета в Уэльсе Чандры Викрамасингха.
Известный иностранный исследователь ранее высказал предположения о том, что коронавирус мог быть занесен на нашу планету в октябре 2019 года, когда над Китаем взорвался метеорит. Комментируя версию Чандры Викрамасингха, Вячеслав Ильин отметил, что считает ее вероятной.
Вместе с тем, чтобы подтвердить предположения о возможном попадании такого рода вирусов на Землю вместе с иноземными объектами, требуются серьезные исследования. По словам Ильина, необходимо, в частности, изучить синтез вирусоподобных ДНК в условиях продолжительных космических экспедиций, и подобные эксперименты уже запланированы.
Как пояснил российский ученый, соответствующие исследования могут быть проведены уже в 2023−2024 годы.
Ранее МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна. В конце прошлого года, когда началась вспышка коронавируса, он одним из первых рассказал в Сети о распространении опасного заболевания.
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