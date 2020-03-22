Новости шоу-бизнеса

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В мире более 300 тыс. человек инфицированы COVID-19, выздоровели 92 тыс.
22.3.2020 17:27
Фото: rollingstone.com
Согласно последним официальным данным, на текущий момент в мире количество инфицированных коронавирусом превысило 307 тыс. человек.
Более 92 тыс. заразившихся признаны выздоровевшими.
Соединенные Штаты сейчас оказались на третьем месте в мире по числу инфицированных коронавирусом. Согласно данным, которые приводит университет Хопкинс, в стране заражены свыше 25,5 тыс. человек.
По официальной статистике ВОЗ, в общей сложности в различных странах ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19.
Ситуацию удалось взять под контроль пока лишь в Китае. Улицы Пекина и Шанхая, в отличие от карантинных европейских городов, вновь начинают заполняться людьми. Местные жители выходят на прогулку, правда, пока не рискуя покидать дом без защитной маски.
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