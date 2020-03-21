Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире за сутки выявлено свыше 24 тыс. случаев заражения COVID-19

21.3.2020 19:31

Фото: smi2.net



В течение последних суток по всему миру было зафиксировано 24 247 случаев заражения коронавирусом нового вида, сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



Скончался 1061 человек.



В ежедневном отчете ВОЗ отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 234 073, в том числе, 104 591 - на территории Европы.



За последний день число летальных случаев увеличилось на 816 и составляет 9840, причем более половины - 4899 смертей - в европейских странах. При этом количество инфицированных в материковом Китае - 81 300, скончались 3253 человека.



Вспышка заболевания, которое вызвано новым типом коронавирусом, зарегистрировано в конце 2019 года в Центральном Китае. После того, как инфекция распространилась более чем на 140 государств, ВОЗ официально объявила о начале пандемии.



На территории РФ число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло до 306.



Автор: Злата Богатова

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