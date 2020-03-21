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ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за пандемии
21.3.2020 21:04
Фото: livejournal.com
Чемпионат мира 2020 года, который планировался на территории Швейцарии, отменяется из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Соответствующее решение было принято Советом Международной федерации хоккея, передает агентство "Интерфакс".
Как информирует пресс-служба IIHF, из-за продолжающейся пандемии COVID-19 Совет организации принял решение об отмене мирового чемпионата по хоккею с шайбой 2020 года. Предполагалось, что турнир будет проходить на территории Швейцарии - в Лозанне и Цюрихе.
С учетом сложившейся обстановки и после обсуждений с различными заинтересованными сторонами также на неопределенный срок перенесли ежегодный конгресс IIHF. Мероприятие планировалось на период с 21 по 23 мая и должно было состояться в Цюрихе.
В IIHF при этом подчеркнули, что не рассматривали перенос ЧП в какое-либо другое государство. Единственным вариантом остается проведение турнира в Швейцарии в следующем году. Вопросы, связанные с этим, будут обсуждаться в рамках конгресса, дата и время которого, вероятно, будет определена в течение нескольких ближайших недель.
По последним данным ВОЗ, в мире за сутки выявлено свыше 24 тыс. случаев заражения COVID-19. Ранее из-за пандемии было решено отменить музыкальный конкурс "Евровидение - 2020".
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