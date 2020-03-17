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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля


12:27
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреляФото: vk.com

Российские школы отпустят учеников на каникулы в период с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава ведомства пояснил, что в этот период будет организована поддержка дистанционного обучения.

С понедельника, 23 марта до 12 апреля включительно в российских школах объявят каникулы, сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, операторы связи сейчас уже готовы бесплатно предоставлять доступ к соответствующим ресурсам, чтобы дети в период каникул могли получать знания дистанционно.

Кроме того, бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам открыли наиболее крупные издательства образовательной литературы. На эту тему Кравцов говорил в ходе сегодняшнего заседания совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора. Темой мероприятия стала поддержка систем образования в российских регионах.

По словам Кравцова, в период каникул школы не будут полностью приостанавливать деятельность. Предполагается, что с некоторыми ограничениями будут работать начальные классы - для родителей, не имеющих возможности сидеть с детьми дома.

Напомним, свободное посещение школ уже было объявлено в Москве и некоторых других регионах России. Кроме того, Минпросвещения еще на прошлой неделе рекомендовало образовательным учреждениям страны перейти на дистанционное обучение.

Ранее от оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в РФ поступили сведения о том, что за минувшие сутки случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы сразу на территории пятнадцати российских регионов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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