Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В школах Чукотки перешли на дистанционное обучение из-за пациента с подозрением на коронавирус

16.3.2020 08:44

Фото: kapital.kz



Администрация Чукотки, где на прошлой зарегистрирован первый случай подозрения на новый коронавирус, приняла решение о введении ограничительных мер.



В регионе запрещаются массовые мероприятия, а все учебные заведения переводятся на дистанционное обучение.



Как информирует пресс-служба правительства региона, с 17 марта в регионе на две недели вводится ограничение на проведение массовых мероприятий в помещениях. Кроме того, в рамках борьбы с распространением коронавируса учащихся всех образовательных учреждений региона переводят на дистанционное обучение.



В указанный период на предприятиях сотрудникам будут измерять температуру, и тех, у кого она окажется повышенной, до работы не допустят.



Власти Чукотского АО также сообщают об открытии круглосуточной горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции.



В ночь на 14 марта в Чукотскую окружную больницу доставили сотрудника рудника "Купол" с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Пробы предполагается направтьб в вирусологическую лабораторию центра "Вектор" в Новосибирске. Группа из десяти эпидемиологов будет направлена на "Купол", чтобы взять анализы у всех работников объекта.



Ранее власти Москвы объявили свободное посещение в школах.



Автор: Злата Богатова

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