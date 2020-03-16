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В школах Чукотки перешли на дистанционное обучение из-за пациента с подозрением на коронавирус
16.3.2020 08:44
Фото: kapital.kz
Администрация Чукотки, где на прошлой зарегистрирован первый случай подозрения на новый коронавирус, приняла решение о введении ограничительных мер.
В регионе запрещаются массовые мероприятия, а все учебные заведения переводятся на дистанционное обучение.
Как информирует пресс-служба правительства региона, с 17 марта в регионе на две недели вводится ограничение на проведение массовых мероприятий в помещениях. Кроме того, в рамках борьбы с распространением коронавируса учащихся всех образовательных учреждений региона переводят на дистанционное обучение.
В указанный период на предприятиях сотрудникам будут измерять температуру, и тех, у кого она окажется повышенной, до работы не допустят.
Власти Чукотского АО также сообщают об открытии круглосуточной горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции.
В ночь на 14 марта в Чукотскую окружную больницу доставили сотрудника рудника "Купол" с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Пробы предполагается направтьб в вирусологическую лабораторию центра "Вектор" в Новосибирске. Группа из десяти эпидемиологов будет направлена на "Купол", чтобы взять анализы у всех работников объекта.
Ранее власти Москвы объявили свободное посещение в школах.
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