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За сутки в 15 регионах России зафиксировали новые случаи коронавируса
17.3.2020 21:20
Фото: smi2.net
Татьяна Голикова
За минувшие сутки случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы сразу на территории пятнадцати российских регионов, передает агентство "Интерфакс".
Сведения поступили от оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в РФ.
По последним официальным данным, четверо заразившихся были выявлены в Москве, по двое - в Калининградской, Самарской и Тверской областях. По одному новому случаю заражения было зарегистрировано в Московской области, Красноярском крае, Республиках Татарстан и Хакасия, Архангельской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Ярославской областях.
Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб, количество официально подтвержденных случаев коронавируса на территории нашей страны возросло до 114. Озвучив последние данные в ходе сегодняшнего совещания президента с членами правительства, Голикова пояснила, что 104 пациента были заражены коронавирусом за границей.
На сегодняшний день в стационарах под наблюдением специалистов находятся 109 человек, причем у 106 из низ заболевание протекает в достаточно легкой форме. Как отметила вице-премьер, у пациентов практически не наблюдается каких-либо симптомов.
В целом же в России под наблюдением врачей из-за подозрений на заражение коронавирусом сейчас остаются свыше 16 тыс. человек, отметили в штабе.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что в Москве с 20 марта могут ввести жесткий карантин.
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